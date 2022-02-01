На Полтавщине взорвался бензовоз, его водитель погиб

В Полтавской области в районе села Бродщина 14 февраля взорвался бензовоз.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики. Спасатели ликвидировали пожар. В результате взрыва бензовоза погиб его водитель грузовика, 46-летний житель Киевщины.

Полиция расследует уголовное производство по части 2 статьи 272 («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью») Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Напомним, ранее на Харьковщине взорвался топливный резервуар на заправке.