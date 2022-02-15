В Киеве работник почты залез на балкон и вынес из горящей квартиры пенсионерку

В Киеве 15 февраля работник «Новой почты» спас пенсионерку из горящей квартиры, которая находилась над почтовым отделением.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

Пожар произошел на балконе второго этажа и распространился на комнату.

«До прибытия спасательных подразделений, во время пожара, работник почтового отделения увидел, что над ними горит квартира, и бросился спасать находившуюся там женщину», - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что пожилая женщина из-за сильного задымления не могла покинуть свою квартиру. В результате пожара комната, балкон, а также коридор квартиры выгорели полностью. Причины и обстоятельства пожара устанавливает полиция.

Спас женщину руководитель почтового отделения Михаил Левченко. Руководство обещает ему премию в 25 тысяч гривен.

Напомним, ранее николаевские спасатели вывели из горящего дома мужчину.