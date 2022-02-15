Ровенский фельдшер «скорой» отсудил более ₴700 тысяч за ДТП, в котором он получил тяжелые травмы

В Ровенской области пострадавший в ДТП фельдшер «скорой» отсудил у виновника аварии более 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

Инцидент произошел в начале ноября 2020 года, когда бригада медиков ехала на место другого ДТП. Вблизи села Большой Житин их авто столкнулось с BMW, внезапно выехавшим на встречную полосу. В результате столкновения травмировались двое фельдшеров бригады, в том числе Александр Горбатюк, получивший серьезные травмы ног.

«В пробке на трассе возле села Большой Житин стоял автомобиль BMW X53, за рулем которого находился Андрей Робейко. Намереваясь выехать из транспортного потока и развернуться, водитель выехал на встречную полосу. Приближающейся «скорой» он не заметил, поэтому УАЗ врезался в BMW и перевернулся. Избежать столкновения водитель «скорой» не мог», - отмечает издание.

Андрей Робейко признал свою вину в том, что не убедился в безопасности маневра, из-за чего произошла авария. Он полностью признал заявленный ему Александром Горбатюком гражданский иск: 417,6 тысяч гривен материального ущерба и 300 тысяч гривен морального.

Судья Ровенского районного суда Сергей Сидоренко в феврале удовлетворил заявленный гражданский иск на общую сумму 717,6 тысячи гривен. За совершение ДТП водитель оштрафован на 51 тысячу гривен с лишением права управлять транспортными средствами на год.

Напомним, ранее жительница Николаева отсудила почти 174 тысячи гривен ущерба за травмы, полученные в ДТП.