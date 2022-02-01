СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 31,5 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:19 За сутки 15 февраля в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 872, медработников – 992), сообщили в Минздраве.

65 805 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек, дополнительную дозу получили 542 человека, бустерную дозу – 17 709 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 640 человек; летальных исходов – 310; выздоровели – 27 684 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 603 930 человек; выздоровели – 3 839 314 человек; летальных исходов – 103 565; проведено ПЦР-тестов – 19 176 424.

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. Всего проведено 31 251 871 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: