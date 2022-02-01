СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 31,5 тысячи новых случаев коронавируса

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16.02.2022 08:19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:19 За сутки 15 февраля в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 872, медработников – 992), сообщили в Минздраве.

65 805 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек, дополнительную дозу получили 542 человека, бустерную дозу – 17 709 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 640 человек; летальных исходов – 310; выздоровели – 27 684 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 603 930 человек; выздоровели – 3 839 314 человек; летальных исходов – 103 565; проведено ПЦР-тестов – 19 176 424.

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. Всего проведено 31 251 871 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4603930

31513

103565

310

3839314

27684

661051

1735,7

м. Київ

415954

4378

8799

29

352292

1895

54863

1850,3

Вінницька

145986

667

3467

9

120555

918

21964

1426,9

Волинська

125850

1012

2355

13

109107

1403

14388

1396,7

Дніпропетровська

286666

1952

9310

21

242624

1310

34732

1097,7

Донецька

204847

1757

5480

17

175571

1652

23796

1267,1

Житомирська

184427

957

3478

11

153684

2252

27265

2265,2

Закарпатська

109492

492

2667

10

89838

341

16987

1356,0

Запорізька

205749

1597

5752

14

181356

549

18641

1109,7

Івано-Франківська

178446

542

3416

9

144254

1067

30776

2254,0

Київська

217420

1259

4924

12

191664

1235

20832

1169,1

Кіровоградська

41823

541

1706

3

33733

320

6384

687,8

Луганська

75416

738

2341

8

61182

545

11893

1768,9

Львівська

295970

919

6465

28

227618

1609

61887

2468,8

Миколаївська

136884

928

3459

4

118376

491

15049

1348,9

Одеська

311442

2847

5829

19

236621

550

68992

2906,4

Полтавська

169601

1523

4092

8

147367

1091

18142

1313,3

Рівненська

166360

1007

2488

6

144230

1895

19642

1706,1

Сумська

175633

1159

3140

20

145444

1599

27049

2544,6

Тернопільська

142535

624

2350

5

115662

786

24523

2367,4

Харківська

295536

1765

6760

17

248965

1738

39811

1502,6

Херсонська

100952

785

2842

9

79831

318

18279

1785,3

Хмельницька

193570

1439

3615

7

158910

938

31045

2482,0

Черкаська

154997

1112

2889

12

136570

945

15538

1309,2

Чернівецька

148037

429

3250

10

121998

1265

22789

2532,8

Чернігівська

120337

1084

2691

9

101862

972

15784

1600,5

    Фотофакт