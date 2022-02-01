Усиленный режим несения службы: По пешеходной улице Николаева вечером проехал зерновоз

Вечером во вторник, 15 февраля, в центре Николаева по Соборной проехалась фура.

Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

На видео запечатлен момент, как фура едет по пешеходной части Соборной со стороны Адмиральской и пересекает перекресток с улицей Никольской, продолжая движение в направлении Спасской.

Как известно, движение транспорта по пешеходной части улицы запрещен (за исключением определенных случаев).

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что вызова по данному факту к ним не поступало.

Стоит напомнить, что с 14 февраля весь личный состав полиции был переведен на усиленный режим несения службы, что предусматривает в том числе и увеличение количества патрулей на улицах для обеспечения безопасности и порядка.

Также стоит отметить, что начальник ГУ НП в области Сергей Шайхет назначил себе в заместители Алексея Ляшенко, который как раз-таки и отвечает за блок общественной безопасности. В органы полиции он пришел из бывшей Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). Также напомним, что в сентябре 2021 года на Николаевщине ГБР задержало исполняющего обязанности заместителя начальника Баштанского райотдела полиции, который требовал от своих подчиненных «откаты» за взятки от нарушителей ПДД. По информации «Преступности.НЕТ», тогда задержан был начальник сектора превентивной деятельности Егор Хриплый.

Отметим, что по информации издания в Государственном бюро расследований, Хриплый являлся жителем Киева, в прошлом тоже работал в подразделениях ГАИ. В Николаевскую область протекцию ему составил замначальника Главка полиции Алексей Ляшенко.

Кроме того, отметим, что фура грубо нарушила ПДД всего в нескольких кварталах от зданий управлений Нацполиции и СБУ.