На Николавщине спасатели отбуксировали автомобиль «скорой», застрявший на бездорожье

Днем во вторник, 15 февраля, возле Новой Одессы спасатели помогли вытащить застрявший на бездорожье автомобиль «скорой».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 15:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что карета скорой медицинской помощи при транспортировке больного в Новоодесскую городскую больницу за пределами Новой Одессы застряла на грунтовой дороге.

С помощью буксировочного троса на автомобиле повышенной проходимости спасатели вытащили «скорую» и медики смогли добраться до места назначения.

Напомним, как ранее на Николаевщине в грязи застряла «скорая» – машину медиков доставали спасатели.