В Рыбаковке строители при разрытии повредили газопровод – газ отключили 552 потребителям и девяти коммунально-бытовым объектам

Во вторник, 15 февраля, в селе Рыбаковка Березанского района подрядная организация, проводившая земельные работы, повредила подземный газопровод среднего давления. Ликвидировать аварию выехала аварийно-ремонтная бригада АО «Николаевгаз».

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Кроме бригады «Николаевгаз» на место выехал и наряд полиции, чтобы зафиксировать этот случай на месте происшествия.

«В целях безопасности потребителей, газоснабжение приостановлено 552 клиентам и 9 коммунально-бытовым объектам. Следует отметить, что подрядная организация, которая проводила земляные работы, выполняла их без присутствия представителей АО «Николаевгаз». Теперь, согласно Кодексу ГРМ, повредив газопровод, она должна компенсировать нанесенный ущерб и оплатить ремонтные работы и повторный пуск газа», - говорится в сообщении.

После замены поврежденного участка и испытаний на герметичность газовики возобновят подачу газа в дома. Однако для скорейшего пуска газа, согласно Правилам безопасности, потребители должны предоставить доступ работникам АО «Николаевгаз» в свои помещения с целью проверки газовой системы, их сетей и приборов на исправность и безопасность эксплуатации. От того, как скоро будет проверена система, зависит, когда будет возобновлено газоснабжение.

На предприятии напоминают, что проведение земельных работ в охранных зонах газопроводов требует предварительного согласования и соблюдения правил их проведения.

Напомним, в Николаеве из-за самовольной замены колонки 60 квартир остались без газа.