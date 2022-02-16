Семья застреленной украинской операторки Гатчинс через суд требует от Алека Болдуина материальной компенсации

Семья украинского оператора Галины Гатчинс, которая была застрелена на съемочной площадке фильма «Ржавчина», подала в суд на актера и продюсера Алека Болдуина для взыскания финансовой компенсации.

Об этом сообщает Associated Press.

В окружной суд штата Нью-Мексико поступил иск от имени мужа и девятилетнего сына Гатчинс. Помимо Болдуина ответчиками значатся помощник режиссера Дэвид Холлс, директор картины Кэтрин Уолтерс, оружейник Ханна Гутьеррес Рид и поставщик оружия Сет Кенни.

В иске говорится о том, что ответчики были в курсе проблем с безопасностью, в том числе трех предыдущих случайных выстрелов на площадке, но проигнорировали жалобы. Представители семьи Гатчинс считают, что причиной ее гибели стали «безрассудное поведение и меры по сокращению издержек».

В свою очередь адвокат Болдуина назвал такие доводы ложными. Правозащитник обратил внимание на то, что члены съемочной группы полагались на заявления двух специалистов, ответственных за проверку оружия, о том, что оно безопасно.

Как известно, 22 октября голливудский актер Алек Болдуин застрелил украинскую операторку Галину Гатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Сауза. Инцидент произошел неподалеку от города Санта-Фе (штат Нью-Мексико) во время съемок вестерна «Ржавчина», в котором Болдуин играет главного героя. Также полиция в деле о гибели операторки сфокусировалась на эксперте, которая готовила оружие для Болдуина, и ассистенте режиссера.

В частности, Алек Болдуин заявил, что не нажимал спусковой крючок на пистолете, из-за которого погибла украинская операторка.