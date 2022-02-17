На Гавайских островах освободили самку кита, которая запуталась в веревке и прибрежном мусоре

На Гавайях океанологи освободили кита, запутавшегося в 150-метровой верёвке. Из-за веревки он не мог продолжить плавание.

Об этом сообщает «TJournal».

Для проведения спасательной операции учёным и исследователям пришлось получить специальное разрешение от властей штата. Океанологи Национального управления океанических и атмосферных исследований США нашли самку горбатого кита у побережья Гавайев. Она путешествовала вместе с самцом и детёнышем, но запуталась в прибрежном мусоре. Животное намотало на себя длинную верёвку, леску и тросы разной толщины.

С помощью специальных инструментов учёным удалось освободить млекопитающее. Позже они выяснили, что кит намотал на себя около 152 метров верёвок и около 10 метров лески. После освобождения семейство продолжило плавание.

«Оказавшись на свободе, мать и детёныш успокоились, при этом китёнок спрятался под бок матери. Проведенная операция по освобождению кита от пут помогла сохранить жизнь им обоим», - отметили океанологи.

Напомним, ранее береговая охрана Италии более часа резала рыбацкие сети, чтобы спасти кита.