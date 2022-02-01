Возле Николаева «ВАЗ» врезался в ограждение колонны, водитель бросил авто и сбежал

Днем в среду, 16 февраля, на въезде в Николаев со стороны Новой Одессы был обнаружен автомобиль «Жигули», который врезался в ростральную колонну.

Об этом сообщают «Новости-N».

О разбитом автомобиле, въехавшем в колонну, в полицию сообщили проезжавшие мимо водители. Прибывший на место полицейский патруль обнаружил разбитый автомобиль «ВАЗ-2105», который врезался в ростральную колонну, расположенную на въезде в город. Ни водителя, ни пассажиров возле автомобиля не было. На заднем сидении легковушки лежала камуфлированная армейская куртка.

Через некоторое время на место происшествия приехали два автомобиля, в которых находились военнослужащие одной из воинских частей. В ходе общения с ними удалось выяснить, что машина принадлежит военнослужащему, однако кто был за рулем в момент аварии – неизвестно. Военнослужащие попытались уговорить полицейских не оформлять ДТП, пообещав быстро убрать авто. Однако полицейские на договоренности не пошли и начали оформление происшествия.

Напомним, как 9 февраля в Николаеве перевернутая на крышу легковушка застряла в заборе. Водитель после ДТП вышел из авто без видимых повреждений и ушел с места аварии.

А через несколько дней, 13 февраля, в Николаеве на улице Севастопольской в дерево врезался автомобиль Mazda. Водитель иномарки так же скрылся с места аварии, бросив авто.