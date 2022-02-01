СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили более 33 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели 27 тысяч больных

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
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08:57 В «Дії» закончили технические и организационные доработки услуги по получению сертификатов бустерной прививки и о выздоровлении, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Если у вас были проблемы с генерацией – сделайте новый запрос на получение», – отметил он.
08:15 За сутки 16 февраля в Украине зафиксировано 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 837, медработников – 961), сообщили в Минздраве.
66 082 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18504 человека, вторую дозу - 28948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, бустерную дозу - 18024 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано – 3 284 человека;
летальных исходов – 259;
выздоровело – 27 441 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 4 637 260 человек;
выздоровело – 3 866 755 человек;
летальных исходов – 103 824.
С начала вакцинальной кампании привито 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек, получили дополнительную дозу – 25 353 человека, бустерную дозу – 617 082 человека. В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.