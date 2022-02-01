Николаевские спасатели помогли женщине снять кольца, которые «въелись» в палец

Вечером в среду, 16 февраля, в Николаеве спасатели помогли женщине снять с пальца кольца.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 23:30 на экстренный номер 101 позвонила по телефону 30-летняя женщина, которая проживает в Николаеве и попросила помочь снять кольца, которые просто «въелись» в палец. Она пыталась всячески снять ювелирные украшения, но те еще больше давили и в конце концов рука так распухла, что это стало невозможным.

По вызову прибыли спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и с помощью бокорезов разрезали кольца, а женщина искренне поблагодарила за помощь.

Напомним, как у девятилетнего николаевца на пальце застряла гайка, из-за чего спасателям пришлось ее распиливать.