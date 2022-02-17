В Николаеве во время пожара в доме пострадал мужчина

В Николаеве 16 февраля во время пожара в доме на улице Литовченко пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области

По прибытию спасатели выяснили, что пожар возник в частном жилом доме и огнем охвачен потолок на кухне. Пожар на площади 15 квадратных метров в 12:36 локализовали и в 12:40 ликвидировали.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

До прибытия спасателей мужчина, 1970 года рождения, смог самостоятельно выйти из жилья на свежий воздух. Впоследствии ему понадобилась помощь медиков. Каретой скорой медицинской помощи пострадавший отправлен в токсичное отделение городской больницы скорой медицинской помощи с отравлением продуктами горения.

Всего от ГСЧС работало восемь человек и две единицы техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

Напомним, как на Николаевщине из-за замыкания возник пожар в пятиэтажном доме, «скорая» забрала ребенка.