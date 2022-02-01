В Сиднее акула впервые за 60 лет убила человека

В среду, 16 февраля, на юго-восточном побережье Сиднея на мужчину на глазах очевидцев напала 4-метровая белая акула. В результате полученных травм мужчина скончался.

Об этом сообщает Daily Mail.

Акула напала на мужчину на пляже Литл-Бэй во время подводной охоты. Отмечается, что в это момент берег был заполнен десятками пловцов, байдарочниками и рыбаками, в связи с чем, свидетелями смертельного нападения стали много людей.

«Я услышал крик, и акула просто грызла его тело, а тело было пополам прямо у скал», - поделился свидетель происшествия

Один из очевидцев рассказал, что видел как акула разорвала жертву надвое, «проглотив части тела», а потом выпрыгнула из воды произведя всплеск «как будто машина приземлилась в воду».

«Сначала он кричал, а потом, когда он упал, было так много брызг», — рассказал очевидец.

Вскоре после этого останки пловца были найдены работниками аварийно-спасательных служб. Травмы пловца были настолько серьезными, что медики ничем не могли ему помочь.

«К сожалению, этот человек получил катастрофические травмы, и парамедики мало что могли сделать, когда мы прибыли», — сказал инспектор скорой помощи Нового Южного Уэльса Лаки Прачан.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с нападения, на которых видно как акула мечется в океане, затем нападает на мужчину. Известно, что жертвой был местный житель, который хорошо знал пляж и часто заплывал к мысу.

«Кого-то только что съела акула. О чувак! О, нет! Это безумно. Это большая белая акула», — кричит один из рыбаков на кадрах.

Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что расследование смерти пловца продолжается, а пляж Литтл-Бэй закрыт. Отмечается, что это первое нападение акулы со смертельным исходом в Сиднее с 1963 года.

Напомним, что ранее в Египте от нападения акулы серьезно пострадала семья из Украины - подросток потерял руку.

Также напомним, как летом 2021 года американец выжил после того, как его проглотил горбатый кит.