На Николаевщине побили рекорд суточной заболеваемости коронавирусом

По состоянию на 17 февраля в Николаевской области выявлено 1127 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 17 февраля из всех 138011 (+1127) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 80397 (+656);
– Первомайск – 8787 (+76);
– Южноукраинск – 4951 (+83);
– Вознесенск – 3074 (+10);
– Очаков – 2444 (+21);
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 281 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3413 (+19) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3170 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 329, всего – 118705.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3467, в сутки – 8.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 17 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1206 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 85 больных;
- городская больница №3 Николаева – 103 больных и 47 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 190 больных;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 133 больных и 14 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 69 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 79 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 57 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 61 больной;
- Очаковская многопрофильная больница – 48 больных и 1 человек с подозрением;
- Баштанская многопрофильная больница – 23 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 24 больных и 8 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов - 32 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 50 больных и 1 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 82 больных и 6 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 25 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 36 больных и 20 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 9 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 17 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 1184,22 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 47,93% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2371,88 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 100,91 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 25,77% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +6,87% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 17 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 47,86%.