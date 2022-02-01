На Николаевщине побили рекорд суточной заболеваемости коронавирусом

По состоянию на 17 февраля в Николаевской области выявлено 1127 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 17 февраля из всех 138011 (+1127) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 80397 (+656); – Первомайск – 8787 (+76); – Южноукраинск – 4951 (+83); – Вознесенск – 3074 (+10); – Очаков – 2444 (+21); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 281 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3413 (+19) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3170 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 329, всего – 118705.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3467, в сутки – 8.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 17 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1206 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 85 больных; - городская больница №3 Николаева – 103 больных и 47 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 190 больных; - Николаевская областная детская клиническая больница – 133 больных и 14 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 69 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 79 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 57 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 61 больной; - Очаковская многопрофильная больница – 48 больных и 1 человек с подозрением; - Баштанская многопрофильная больница – 23 больных и 2 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 24 больных и 8 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов - 32 больных и 1 человек с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 50 больных и 1 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 82 больных и 6 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 25 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 36 больных и 20 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 9 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 17 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 1184,22 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 47,93% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2371,88 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 100,91 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 25,77% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +6,87% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 17 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 47,86%.