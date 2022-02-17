На Николаевщине 83-летняя женщина угодила под колеса ВАЗ – полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

В Николаевской области следователи расследуют смертельное ДТП, в котором погибла 83-летняя пешеход.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

13 февраля около 10:30 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043, двигаясь по улице Пушкинской в ​​городе Вознесенск, совершил наезд на 83-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП потерпевшая погибла на месте происшествия.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшей»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (067) 518 66 21, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, как в Первомайске водитель Chevrolet насмерть сбил 20-летнего пешехода.