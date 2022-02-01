В центре Николаева Hyundai сбил несовершеннолетнюю девушку – полиция разыскивает очевидцев

Утром в четверг, 17 февраля, в Николаеве на улице Пушкинской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и несовершеннолетней девушки-пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.

Приблизительно в 08:10 по улице Пушкинской в районе пересечения с улицей Чкалова в Николаеве возле АЗС, 35-летний водитель Hyundai Tucson совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнюю с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефону 093 483 63 79, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области следователи расследуют смертельное ДТП, в котором погибла 83-летняя пешеход.