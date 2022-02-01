В Николаеве возле рынка «Колос» коммунальные работники «запечатали» пять незаконных врезок в дождевую канализацию

В четверг, 17 февраля, работники николаевских коммунальных предприятий «Николаевводоканал» и «ЭЛУ автодорог» устранили 5 незаконных врезок в дождевую канализацию возле рынка «Колос».

О этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Рассказывается, что во время проверок канализации, рабочая группа обнаружила 5 врезок на проспекте Мира. В частности, возле дома и в районе рынка «Колос».

Как оказалось, к ливневой инфраструктуре было подключено 5 объектов, среди которых – 2 туалета. Все они принадлежат предприятию «Бытсервис плюс».

В свою очередь фирма выплатила 1700 гривен штрафа за подобные нарушения.

«Отметим, что объекты предприятия имели разрешение на подключение к сети проходящего рядом водоотвода. Однако в итоге все нечистоты сливались именно в неприспособленную для этого инфраструктуру», - говорится в сообщении.

Напомним, как 3 февраля в николаевских Ялтах бригада «ЭЛУ Автодорог» ликвидировала четыре незаконных врезки в канализацию. После чего николаевец возмутился, что в Ялтах тампонируют врезки в ливневки, несмотря на обещание Сенкевича не делать этого.