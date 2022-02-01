В Николаеве из-за закупорки труб тряпками произошла утечка канализационных стоков во двор

В четверг, 17 февраля, специалисты КП «Николаевводоканал» ликвидировали утечку канализационных стоков во двор по проспекту Богоявленский, 325/5. Причиной аварийной ситуации стала закупорка труб тряпками.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, в 9 часов утра на предприятие поступил вызов об утечке. Немедленно был осуществлен выезд и специалистам понадобился не один час, чтобы промыть и выгрести «стандартный набор» - ветошь, которую горожане сбрасывают в канализацию.

Отмечается, что мусорные «кляпы» закупоривают трубы и мешают нормальному прохождению стоков. Еженедельно на городских сетях водоотвода работниками КП «Николаевводоканал» ликвидируется до 200 подобных засоров.

«Уважаемые николаевцы, не используйте канализацию как мусорное ведро! Выброшенные в унитаз тряпки, медицинские маски, средства личной гигиены или наполнители для кошачьего туалета – злейшие враги канализации. Только вместе мы сможем сделать наш город более комфортным», - говорится в сообщении.

Напомним, как директор «Николаевводоканала» раскритиковал дорожников, скидывающих строймусор в канализацию: «Сгребают весь хлам, а у нас потом проблемы».