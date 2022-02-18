Наводнение в Бразилии унесло жизни более 100 человек, в стране объявлен траур

Во вторник, 15 февраля, в бразильском городе Петрополис в результате ливней, наводнений и оползней погибли 104 человека. Мэрия Петрополиса объявила трехдневный траур.

Об этом сообщает ВВС.

За три часа в Петрополисе выпала месячная норма осадков, за шесть часов концентрация осадков достигла 260 литров на квадратный метр.

Жилые дома на горных склонах разрушены, улицы затоплены, а автомобили смыло. Поисково-спасательные отряды прочесывают город в поисках выживших.

Национальная служба гражданской обороны Бразилии сообщила о том, что 24 человека нашли живыми, 104 человека погибли. На данный момент пропавшими без вести считаются 35 человек.

«Я потеряла племянницу и ее пятилетнюю дочь, мы до сих пор их не нашли. Мы не ожидали такой трагедии. Нашему городу конец», - сказала агентству местная женщина.

Brazil : At least 36 people found dead after severe flooding in #Petropolis, #Brazil pic.twitter.com/PoDgJ3X8b5 — Amit Sahu (@amitsahujourno) February 16, 2022

«Ситуация почти как на войне. Автомобили на столбах, сломанные опоры ЛЭП, много грязи и воды»,- прокомментировал произошедшее губернатор штата Рио-де-Жанейро, Клаудио Кастро.

Владелец одного из разрушенных магазинов сказал, что «потерял все».

«Вода пришла очень быстро и с огромной силой. Я потерял все. Наша жизнь и без того была тяжелой из-за пандемии, а теперь еще эта трагедия», - сказал он.

Президент Бразилии Жаир Болсонару написал, что уже попросил правительство помочь Петрополису и пострадавшим. На восстановление города выделят федеральные средства.

Петрополис – популярное туристическое направление в горах над Рио-де-Жанейро. В XIX веке он был летней резиденцией бразильских императоров – его также называют Императорским городом.

Известно, что в 2013 году эксперты Организации экономического сотрудничества и развития выяснили, что к 2050 году мир будет ежегодно терять до триллиона долларов из-за наводнений.

Напомним как в декабре 2021 года в Турции из-за сильных ливней обвалились два моста и затопило десятки домов.