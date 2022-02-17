Зеленский заявил, что Украине не нужны военные с чужими флагами: «Мы не хотим жить иллюзиями, что за нас будут умирать»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что на территории страны не нужны иностранные военные, несмотря на угрозу вторжения РФ. Он также отметил, что благодарен странам-партнерам, которые поставляют в Украину оружие, подчеркнув, что они помогают и себе тоже.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

— Только сегодня все (учения, армия, оружие, - ред.) это на обеспечении бюджета Украины. За исключением некоторого вооружения, которое нам поставляют партнеры. Но я еще раз говорю – они помогают себе...Но мы им благодарны. Без их помощи ситуация была бы явно хуже, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, он не хочет, чтобы Украины жила иллюзиями, мечтая, что за нее будут все умирать.

—...Все же прагматичные. Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим – спасибо. Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия – то будем не готовы. Мы точно этого не хотим. Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя «защищать». Но мы хотим все остальное, — добавил Президент Украины.

Напомним, что в рамках военной помощи за последнее время в Киев прибыло около 17 рейсов различных боеприпасов и зарядов для гранатометов.

Как известно, в Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.