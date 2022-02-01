На Николаевщине спасатели обезвредили немецкую противотанковую мину

В Николаевской области, возле села Ивановка Нечаянской громады, подросток нашел противотанковую мину Т.Мі.42.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Об опасной находке подросток сообщил в экстренные службы. Мину времен Второй Мировой войны спасатели обезвредили путем контролируемого подрыва.

Отметим, что данный снаряд был самой распространенной противотанковой миной немецкой армии во Вторую мировую. Она содержит около 5,5 килограммов взрывчатки.

Напомним, ранее житель Николаевщины во время уборки территории обнаружил 8 артснарядов.