СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 35 тысяч новых случаев коронавируса

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18.02.2022 08:18

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:18 За сутки 17 февраля в Украине зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 879, медработников – 870), сообщили в Минздраве.

65 089 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 323 человека; летальных исходов – 282; выздоровели – 29 254 человека. За все время пандемии в Украине: заболело – 4 672 198 человек; выздоровели – 3 896 009 человек; летальных исходов – 104 106; проведено ПЦР-тестов – 19 288 823.

С начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4672198

34938

104106

282

3896009

29254

672083

1764,7

м. Київ

424753

4538

8846

20

356049

1941

59858

2018,8

Вінницька

147332

687

3487

10

122473

1144

21372

1388,4

Волинська

128030

1118

2373

9

111351

1126

14306

1388,7

Дніпропетровська

291867

2712

9346

26

244608

1043

37913

1198,3

Донецька

208387

1833

5511

15

178727

1710

24149

1285,9

Житомирська

187630

1706

3490

5

157180

1344

26960

2239,9

Закарпатська

110470

446

2683

7

90902

639

16885

1347,9

Запорізька

208555

1405

5783

16

182734

1008

20038

1192,8

Івано-Франківська

179739

536

3434

6

146273

702

30032

2199,6

Київська

220202

1316

4951

14

193569

945

21682

1216,8

Кіровоградська

42740

461

1715

6

34123

213

6902

743,6

Луганська

76990

748

2351

6

62876

683

11763

1749,5

Львівська

299125

1490

6503

17

231239

2117

61383

2448,7

Миколаївська

139246

1235

3476

9

119190

485

16580

1486,1

Одеська

316999

3587

5865

15

238573

1170

72561

3056,8

Полтавська

172738

1668

4115

17

148834

751

19789

1432,6

Рівненська

167948

824

2503

8

149066

2627

16379

1422,7

Сумська

178159

1118

3161

10

148285

1719

26713

2512,9

Тернопільська

143893

608

2360

5

117695

913

23838

2301,2

Харківська

299117

1800

6789

14

252269

1826

40059

1511,9

Херсонська

102823

980

2851

7

80232

174

19740

1928,0

Хмельницька

196741

1354

3637

9

161924

1449

31180

2492,8

Черкаська

157456

1273

2911

15

138669

968

15876

1337,7

Чернівецька

148838

381

3264

8

125382

1901

20192

2244,2

Чернігівська

122420

1114

2701

8

103786

656

15933

1615,6
    Фотофакт