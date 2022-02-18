СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 35 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:18 За сутки 17 февраля в Украине зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 879, медработников – 870), сообщили в Минздраве.

65 089 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 323 человека; летальных исходов – 282; выздоровели – 29 254 человека. За все время пандемии в Украине: заболело – 4 672 198 человек; выздоровели – 3 896 009 человек; летальных исходов – 104 106; проведено ПЦР-тестов – 19 288 823.

С начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: