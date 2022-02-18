В Николаеве из-за неисправности электрики горел «ВАЗ»

В четверг, 17 февраля, в Корабельном районе Николаева на территории частного домовладения произошел пожар автомобиля «ВАЗ».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля «ВАЗ-2106» на улице Приозерной, припаркованного на территории частного домовладения.

На место направлено отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда. По прибытию установлено, огнем охвачена панель электроприборов транспортного средства. Пожарные в 11:22 пожар локализовали, в 11:26 ликвидировали на площади 3 квадратных метра, его вызвала неисправность электрической системы транспортного средства.

К тушению привлекались семь человек и две единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Николаевской области спасатели потушили пожар «Москвича» и Renault.