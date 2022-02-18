В Николаевской области снова зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19 – выздоровело 485 пациентов, а умерло 9 человек

По состоянию на 18 февраля в Николаевской области выявлено 1235 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 18 февраля из всех 139246 (+1235) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 81120 (+723); – Первомайск – 8883 (+96); – Южноукраинск – 5006 (+55); – Вознесенск – 3110 (+36); – Очаков – 2444. – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 325 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3436 (+23) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3170 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 485, всего – 119190.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3476, в сутки – 9.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 18 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1223 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 85 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 119 больных и 24 человека с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 181 больной;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 140 больных и 19 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 76 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 87 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 73 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 60 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 48 больных и 1 человек с подозрением;

- Баштанская многопрофильная больница – 22 больных и 4 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 19 больных и 8 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 25 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 45 больных и 5 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 83 больных и 8 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 28 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 40 больных и 13 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 9 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 0.

По состоянию на 18 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 1212,36 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 48,64% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2297,24 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 101,61 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 27,11% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +4,74% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 18 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 48,53%.