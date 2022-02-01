В Николаеве на перегоне столкнулись четыре легковушки – пострадал полицейский

Утром в пятницу, 18 февраля, на проспекте Богоявленском в районе перегона произошло дорожно-транспортное происшествие при участи сразу нескольких автомобилей.
Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».
Все транспортные средства двигались по проспекту со стороны Жуковского кольца в направлении улицы 295-й Стрелецкой дивизии в крайней левой полосе движения. Перед светофором в автомобиль Hyundai врезалась Mazda, в которую сзади врезался полицейский Renault, а в последний влетел Volkswagen. По каким именно причинам произошло столкновение, выясняют полицейские.
Все транспортные средства получили механические повреждения.
Как пишут «Новости-N», в результате аварии пострадал сотрудник полиции, который находился в Renault.
Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области», Новости-N
Напомним, как в Днепре пьяный водитель спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями, в результате чего пострадал ребенок и несколько взрослых.