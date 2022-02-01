Николаевские патрульные спасли женщину, которая хотела спрыгнуть с Ингульского моста

Днем 17 февраля в Николаеве сотрудники патрульной полиции спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

Рассказывается, что во время патрулирования Андрей Устименко и Юлия Баранова заметили женщину на Ингульском мосту, которая почти перелезла через изгородь и собиралась прыгнуть вниз.

«Через мгновение инспекторы уже были возле женщины и силой затащили ее на пешеходную дорожку. 60-летняя горожанка рассказала полицейским о сложных жизненных обстоятельствах, побуждавших ее к такому поступку», - говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали медиков, спасенную госпитализировали.

Напомним, как в сентябре 2021 года николаевские патрульные спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с моста.