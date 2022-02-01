В Николаеве водитель автомобиля сбил ребенка, который выходил из трамвая

В Николаеве в пятницу, 18 февраля, водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, который выходил из салона трамвая.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

«Около 12:00, на остановке ДК Строителей, водитель легкового авто допустил наезд на ребенка, который выходил из трамвая на остановке. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. На месте продолжается выяснение всех обстоятельств ДТП», – говорится в сообщении.

На КП напомнили водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения, водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, идущим со стороны открытой двери к (или от) трамвая, стоящему на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части или посадочной площадки, размещённого на ней. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае захлопнется дверь.

Напомним, как в Николаеве двое водителей сбили женщин на пешеходных переходах.