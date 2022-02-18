Возле греческого острова загорелся паром, с него эвакуировали около 300 человек

В Ионическом море, неподалеку от острова Корфу загорелся паром «Евроферри Олимпия», на борту которого находились 239 пассажиров и 51 член экипажа.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на издание Skai.gr.

Паром следовал из греческого порта Игуменица в итальянский Бриндизи. Пожар, причина которого пока не известна, произошел на палубе третьего этажа рано утром, вскоре после отплытия.

Издание Proto Thema опубликовало кадры охваченного пламенем и дымом парома. Пассажиры и члены экипажа покинули паром на спасательных шлюпках. Их эвакуировали на остров Корфу. В спасательной операции участвовали катера береговой охраны, несколько частных судов и три вертолета.

По словам губернатора Ионических островов, один из прибывших на Корфу пассажиров парома получил легкие травмы. Сам паром продолжал гореть. К нему направили буксиры и пожарные катера.

Напомним, ранее в Бангладеш произошел пожар на пароме.