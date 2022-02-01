Француз хотел побороть интернет-зависимость у своих детей и случайно заглушил связь в двух поселках

Житель французской коммуны Мессанж случайно заглушил интернет в своем и соседнем населенном пункте.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Мобильные операторы пожаловались в Национальное агентство радиочастот, что у их клиентов несколько дней подряд с полуночи до 3 утра исчезает интернет.

Сотрудники ведомства выяснили, что кто-то использует запрещенную в стране глушилку связи. Оказалось, что это делал отец, чьи дети во время пандемии COVID-19 стали зависимы от соцсетей и других приложений. Он хотел ограничить доступ к сети своим детям. Проконсультировавшись на форумах, отец решил, что глушилка – самый лучший вариант, чтобы не дать детям пользоваться смартфонами ночью.

В итоге мужчина лишил связи и мобильного интернета не только своих детей, но и соседей и жителей ближайшего населенного пункта. Мужчине грозит до 6 месяцев заключения и штраф в размере 30 тысяч евро. Все его оборудование передадут полиции.

Напомним, ранее в работе мобильного оператора «Киевстар» произошел масштабный сбой.