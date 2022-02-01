В Бердянске пассажир разбил головой дверь в автобусе

В Бердянске пассажир разбил головой дверное стекло в «маршрутке». Мужчина от госпитализации отказался.

Об этом сообщает сайт «Pro.berdiansk.biz».

Инцидент случился 17 февраля, около 20:00. Как утверждает водитель автобуса, пассажир сидел, а потом упал и головой разбил стекло. Шофер предполагает, что пассажир был пьяным.

- Я остановился, мы с пассажирами вытащили его из двери и посадили на заднее сидение. Потом вызвали полицию и скорую помощь. Пассажиру этому, который разбил головой стекло, практически ничего не было – ни царапины, - вспоминает водитель.

Пассажир своей вины не отрицает. Как рассказал предприниматель-перевозчик, он будет требовать компенсации за разбитое дверное стекло.

Напомним, ранее в николаевской «маршрутке» на пассажира упала дверь.