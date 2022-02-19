На Киевщине водитель около километра протащил мужчину, который зацепился за автомобиль

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19.02.2022 02:30

В Боярке водитель около километра протащила бездомного мужчину, который зацепился капюшоном за фаркоп (крюк для буксировки прицепа).

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Отмечается, что 41-летняя водитель Кia Sorento не заметила, что за фаркоп зацепился бездомный. Пострадавшего без сознания госпитализировали в Киевскую областную клиническую больницу. Полицейские устанавливают личность пострадавшего и разыскивают свидетелей.

Напомним, ранее в Херсоне мужчина протащил полкилометра на капоте полицейского.

    Фотофакт