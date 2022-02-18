В Ровенской области полтысячи человек задействовали в поисках пропавшей девочки

На Ровенщине около 500 человек семь часов искали девочку, которая пропала в селе Малый Жолудск.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Школьница ушла из лицея домой, её дорога пролегала через поле. Как сообщил свидетель, девочка шла по канаве в противоположном направлении. По следам полиция прибыла в село в 10 километрах от дома девочки. В сарае одного из заброшенных домов девочку нашли местные жители. Ребенка доставили в больницу. У нее диагностировали переохлаждение и острую реакцию на стресс.

В поисках задействовали полицию, кинологов, спецназовцев. На помощь прибыли нацгвардейцы, спасатели, лесники, жители соседних сел.

Напомним, ранее на Николаевщине нашли пропавших детей – они прогуляли учебу и прошли пешком 25 километров.