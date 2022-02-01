На Польшу и Германию обрушился разрушительный ураган

В среду, 16 февраля, на Польшу накрыл мощный ураган «Иления». На следующий день, 17 февраля, непогода добралась до территории Германии.

Об этом сообщает Rmf24 и Euronews.

В результате разрушений, вызванные сильным ветром, погибли три человека, ещё 19 получили травмы. Отмечается, что в основном люди травмировались из-за падения деревьев и веток.

На Юго-западе Польши, в Любушском воеводстве дерево упало на автомобиль, в результате чего 70-летний водитель транспортного средства погиб. В этом же районе от падения дерева на автомобиль пострадала женщина. На автомагистрали в направлении Гданьска, города на севере Польши, сильный порыв ветра опрокинул грузовой автомобиль, водитель также травмирован.

В столице мощный ветер послужил причиной падения 30-метрового подъемного крана. Он упал на крышу здания, где в тот момент находились люди. В результате полученных травм двое мужчин погибли, еще 2 человека пострадали.

Сотрудники спасательных служб Польши сообщают о десятках сорванных крыш во многих регионах Польши. В небольшом городе Добжица ветер сорвал или повредил крыши около 30 домов. Более 300 тысяч жителей остались без электричества.

На следующий день ураган добрался до границ Германии.

В некоторых городах штормовой ветер повлек за собой наводнения. В частности, потоп образовался на улицы Гамбурга. Остров Нордстрандишмур в Северном море также был затоплен.

Из-за погодных условий в столице Германии было объявлено чрезвычайное положение. Правительство страны рекомендует гражданам оставаться дома, чтобы избежать травм от падения веток и черепицы. Возле собора в Кельне заранее установили ограждения и предупредительные знаки, на случай если порывы ветра приведут к падению каменных фрагментов. В нескольких регионах приостановили авиа и железнодорожные перевозки, детские учебные заведения закрыты.

Напомним, что за день до урагана в Польше, 15 февраля, наводнение в Бразилии унесло жизни более 100 человек.