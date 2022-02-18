В Вознесенске полиция ищет пропавшую без вести 8-летнюю девочку

В Вознесенске полиция ищет 8-летнюю Марианну Аксенюк, которая пропала без вести.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Девочка днем 18 февраля ​​ушла из дома в городе Вознесенск и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 140 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные светлые, заплетенная коса. Была одета в короткую куртку красного цвета, спортивные брюки лилового цвета, розовые кроссовки.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134)-3-31- 51, 066-912-50-27, 102.