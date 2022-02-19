СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили более 31 тысячи новых случаев COVID-19, выздоровели почти 30,5 тысяч

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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9:45 За сутки 18 февраля в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 611, медработников – 765), сообщили в Минздраве.

67 636 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 208 человек; летальных исходов – 260; выздоровели – 30 487 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 703 323 человека; выздоровели – 3 926 496 человек; летальных исходов – 104 366; проведено ПЦР-тестирование – 19 341 828.

С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, получили две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек. В общей сложности проведено 31 450 678 прививок.