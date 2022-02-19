Посорилась с бабушкой из-за потерянной сережки и пряталась в плавнях: В полиции рассказали, как нашли пропавшую в Вознесенске девочку

Восьмилетняя девочка, которую полиция разыскивала в Вознесенске, ушла из дома, потому что поссорилась с бабушкой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.

Как известно, в Вознесенске вечером 18 февраля полиция разыскивала пропавшую без вести 8-летнюю Марианну Аксенюк.

«Правоохранители выражают благодарность всем небезразличным жителям города Вознесенск, оперативно прибывшим в управление полиции, чтобы оказать помощь в поисках ребенка. Чужих детей не бывает», – отметили в полиции.

Днем восьмилетняя девочка пришла из школы и поругалась с бабушкой из-за того, что потеряла сережку. Поэтому решила пойти погулять по городу, но куда именно не сказала, телефона при себе у нее не было. Вечером девочка домой не вернулась, поэтому ее бабушка обратилась за помощью в полицию.

На поиски ребенка задействован весь личный состав полиции Вознесенщины, в том числе ювенальные полицейские, оперативники, сотрудники СРПП. Через несколько часов девочку обнаружили полицейские сектора реагирования патрульной полиции.

По словам ученицы, она решила пойти к реке в сторону села Прибужаны, потому что была обижена на бабушку. Устав и проголодавшись, она вернулась поближе к дому и решила пересидеть в плавнях, потому что увидела много полицейских.

Сейчас с девочкой все хорошо, она находится дома. И с бабушкой, и с ней превентивную работу проводят ювенальные полицейские.