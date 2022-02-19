На Николаевщине в грязи снова застряла «скорая» – машину медиков вытаскивали спасатели

В Николаевской области 18 февраля спасатели буксировали автомобиль скорой медицинской помощи, который застрял на грунтовой дороге.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 15:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС поступило сообщение о том, что карета скорой медицинской помощи застряла на грунтовой дороге вблизи села Новошмидтовка Сухоеланецкой территориальной громады Николаевского района.

На место выехало аварийно-спасательное отделение 21-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда.

С помощью троса на автомобиле повышенной проходимости спасатели отбуксировали карету скорой на проезжую часть.

Напомним, как возле Новой Одессы спасатели отбуксировали автомобиль «скорой», застрявший на бездорожье.