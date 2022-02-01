В Николаевской области третий день подряд бьют рекорд суточной заболеваемости COVID-19

По состоянию на 19 февраля в Николаевской области выявлено 1349 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 19.02.2022 из всех 140 595 (+1349) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 81923 (+803); – Первомайск – 8980 (+97); – Южноукраинск – 5088 (+82); – Вознесенск – 3165 (+55); – Очаков – 2444; – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 312 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3456 (+20) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3207 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 480, всего – 119670.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3485, в сутки – 9.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 19.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1229 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 82 больных; - городская больница №3 Николаева – 115 больных и 31 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 175 больных и 1 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 135 больных и 23 человека с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 76 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 80 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 83 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 57 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 49 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 21 больной и 1 человек с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 23 больных и 7 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 26 больных и 7 человек с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 47 больных и 5 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 85 больных и 8 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 29 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 46 больных и 11 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 6 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 19.02.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 1259,81 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 49,44% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2262,12 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 98,92 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 28,91% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: -1,72% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 19.02.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 48,77%.