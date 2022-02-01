Слушали музыку на колонке: В Виннице под колеса поезда попали два подростка, один из них погиб

В Виннице 17 февраля под колеса пассажирского поезда попали двое несовершеннолетних местных жителей. От полученных травм один из мальчиков погиб на месте происшествия, другой с телесными повреждениями госпитализирован.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Винницкой области.

По информации следственного управления, около 19:40 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Тюшки-Винница поезд смертельно травмировал ребенка. Погибшим оказался 13-летний виннитчанин. Кроме того, в результате наезда поезда травмировался его 14-летний товарищ.

Предварительно установлено, что компания из четырех детей вечером у железнодорожных путей слушала музыку из портативной колонки. В ходе этого двое из подростков попали под колеса пассажирского поезда. Один ребенок погиб на месте происшествия.

Травмированного товарища друзья увели домой, о погибшем товарище не сообщили взрослым.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи в рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, как в Одесской области поезд сбил насмерть подростка, который сидел на железнодорожных путях.