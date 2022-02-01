На Киевщине мужчина с полицейскими спасли двух подростков, которых уносило от берега на льдине

В Киевской области мужчина и сотрудники полиции спасли двух подростков, которых уносило по реке на льдине.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

18 февраля около 15:00 в полицию поступило сообщение от матери о том, что в селе Глебовка ее сын с товарищем удаляются на льдине от берега.

Прибыв на указанное место, полицейские увидели, что одного из парней на лодке к берегу уже доставляет неравнодушный гражданин. Под ногами этого 18-летнего парня уже растаял лед и начал тонуть. Однако благодаря своевременной помощи жизни юношу удалось спасти.

Между тем, его 15-летний товарищ до сих пор оставался на льду на расстоянии около 400 метров от берега. Полицейские нашли еще одну лодку, которая находилась на берегу, вместе со спасателями спустили на воду и поплыли к испуганному юноше. Через несколько минут несовершеннолетний уже был на берегу.

18-летнего парня госпитализировали в медицинское учреждение, пока он чувствует себя хорошо.

Напомним, как в Черкасской области спасатели сняли с дрейфующей льдины на Днепре 200 рыбаков.