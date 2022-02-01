В Житомирской области полицейский на «ВАЗ» сбил троих подростков, которые шли у обочины, и уехал с места аварии

Иллюстрация В Житомирской области вечером в пятницу, 18 февраля, сотрудник полиции за рулем «ВАЗ» совершил наезд на троих подростков, которые шли по обочине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Житомирской области.

Около 18:50 в полицию поступило сообщение о ДТП в селе Карповцы, в результате которой травмированы три пешехода. Водитель автомобиля с места происшествия уехал.

Полицейские, выехавшие на место происшествия для выяснения обстоятельств, предварительно установили, что водитель «ВАЗ-2110», двигаясь по сельской улице, на неосвещенном участке дороги на обочине совершил наезд на трех девушек в возрасте 13, 14 и 17 лет. После этого водитель покинул место происшествия, но вскоре вернулся.

Травмированных в результате происшествия девушек-пешеходов доставили в медицинское учреждение. После обследования одну из них госпитализировали с переломом бедренной кости, двум другим девушкам назначено амбулаторное лечение.

Как выяснилось, за рулем автомобиля, причастного к ДТП, находился 44-летний житель Чуднова, сотрудник полиции. В связи с этим на месте работали представители Управления главной инспекции ГУНП в Житомирской области. В медицинском учреждении у водителя взята кровь для исследования на состояние опьянения.

По указанному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») УК Украины. Все собранные материалы будут переданы в Территориальное управление ДБР в Хмельницкой области.

Напомним, как 11 ноября 2020 года около 23:15 на проспекте Героев Украины произошло столкновение BMW под управлением неустановленного водителя (он с места аварии сбежал), и Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Водитель Mitsubishi получил значительные травмы. Во время ДТП за рулем BMW находился сотрудник прокуратуры Евгений Колос, который всячески затягивал проведение ДНК-экспертизы.

Спустя год Колосу все же сообщили о подозрении. Суд назначил ему меры пресечения в виде залога в 45 тысяч гривен.