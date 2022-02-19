В селе на Николаевщине спасатели потушили пожар крыши летней кухни и спасли от огня дом

Утром в пятницу, 18 февраля, в селе Нечаяное спасатели ликвидировали пожар крыши на летней кухне частного домовладения.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 09:03 в пункт связи 8 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре крыши летней кухни на территории частного домовладения по улице Одесской в селе Нечаяное.

К месту вызова направлен дежурный караул подразделения.

По прибытию оперативными действиями удалось усмирить возгорание и ликвидировать пожар площадью 10 квадратных метров, тем самым пожарные спасли от огня рядом расположенные хозяйственное сооружение и жилой дом.

Пострадавших и травмированных нет. Причину возгорания устанавливают специалисты

К тушению привлечены одна единица техники и четыре человека ГСЧС. Дополнительно, на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве во время пожара в доме пострадал мужчина.