Гражданка РФ с четырьмя детьми пыталась через Украину попасть во Францию по поддельным паспортам, которые ей подарили знакомые

В пункте пропуска «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» не пропустили на рейс во Францию пятерых граждан РФ с фальшивыми документами.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Во время проверки документов иностранцев – женщины и 4 детей, пограничники установили, что ID-карты граждан Франции, которые они предоставили для проверки, содержат признаки полной подделки. С собой у иностранцев также были и действительные российские загранпаспорта.

Пограничники запретили въезд в Украину на 3 года 67-летней россиянке. Женщина вместе со своими 4 детьми вернулась рейсом в Анкару, откуда отправится на родину. Нарушительница рассказала, что подделку ей подарили знакомые.

Напомним, как в «Борисполе» обнаружили граждан Узбекистана, которые с поддельными паспортами Болгарии за 12 тысяч долларов направлялись в Варшаву.