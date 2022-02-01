На Николаевщине разыскивают 15-летнюю девочку

Полицейские Вознесенска устанавливают местонахождение 15-летней Марии Безсенной.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Безсенная Мария Сергеевна, 2006 года рождения, утром 16 февраля ушла из дома в городе Вознесенск и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы длинные светлые крашеные, глаза серые.
Одета была: длинная блестящая куртка черного цвета, брюки темного цвета, розовая шапка.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: г.Вознесенск, ул.Киевская, 24 или по телефонам (05134)-3-31-51 , 066-912-50-27, 102», – говорится в сообщении.