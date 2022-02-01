На Николаевщине разыскивают 15-летнюю девочку

Полицейские Вознесенска устанавливают местонахождение 15-летней Марии Безсенной.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Безсенная Мария Сергеевна, 2006 года рождения, утром 16 февраля ушла из дома в городе Вознесенск и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы длинные светлые крашеные, глаза серые.

Одета была: длинная блестящая куртка черного цвета, брюки темного цвета, розовая шапка.