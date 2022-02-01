В центре Николаева в ДТП попал главврач БСМП – никто не пострадал

Днем в субботу, 19 февраля, на проспекте Центральном в Николаеве столкнулись автомобили Mazda 6, Nissan Rogue и маршрутка «Рута».

Об этом сообщают «Новости-N».

Mazda, припаркованная в районе пересечения проспекта и улицы 1-й Слободская, начала отъезжать от бордюра, выруливая в средний ряд. В этот момент ехавшая в крайнем левом ряду «маршрутка» резко изменила траекторию движения и также начала перестраиваться в средний ряд, зацепив при этом выезжавшую Mazda. После полученного удара иномарка правым задним крылом зацепила стоявший Nissan и остановилась.

В результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения.

В месте аварии на проспекте для проезда остался свободным только один ряд, в результате тут же возник огромный затор в направлении ул. Садовой.

За рулем Mazda, как пишет издание, был главный врач больницы скорой медицинской помощи Николаева Александр Демьянов. Он рассказал, что прежде чем выезжать на дорогу, он убедился, что средняя полоса полностью свободна. То, что маршрутка начала перестраиваться из крайнего левого в средний ряд для него стало полной неожиданностью.

«Главное, что никто не пострадал», - подытожил Александр Демьянов.

Напомним, как в центре Николаева депутат горсовета от партии «Пропозиція» Дмитрий Сичко попал в ДТП.