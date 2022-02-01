Николаевские спасатели убрали дерево, которое упало на автомобили

В Николаеве 19 февраля спасатели убрали дерево, которое повредило автомобили.

Об этом сообщает «Суспільне».

Как известно, 19 февраля большой тополь на переулке Транспортном упал на несколько припаркованных автомобилей.

По вызову в 13:38 прибыли специалисты государственного военизированного аварийно-спасательного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

– Тополь упал на три машины. Машины освободили: один автомобиль забрал эвакуатор, другой поехал самостоятельно. Сложность была в том, чтобы осторожно распилить дерево, чтобы не было повреждения автомобилей, — рассказал сотрудник третьего отделения Государственного военизированного аварийно-спасательного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Павел Кацан.

По состоянию на 15:00 специалисты закончили работу по распилу дерева.

По словам Павла Кацана, городская аварийная служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города проинформирована о падении дерева, они отвечают за уборку распыленного дерева.

Водители поврежденных деревом автомобилей не комментировали ситуацию.