В Николаевской области ликвидировали три пожара сухой травы

В субботу, 19 февраля, на территории Николаевской области зарегистрировали три возгорания сухой травы, кустарников и камыша на открытых территориях общей площадью около 10 гектаров.

Об этом сообщает ГСЧС.

Уточняется, что пожары возникли в селах Кременевка, Трихаты, а также около села Михайловка.

Сотрудники подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области оперативно отреагировали на сообщения. Для ликвидации горений были привлечены 15 пожарных и 4 единицы техники.

Также спасатели напомнили, что чем теплее становится на открытой территории, тем чаще начинают гореть сухостои, а причиной этому становится неосторожное обращение с огнем или умышленные поджоги.

В связи с чем, сотрудники службы настоятельно рекомендуют придерживаться правил техники безопасность, а в экстренных ситуациях звоните по номеру 101.

Напомним, что ранее в Николаевской области горел природный заповедник «Михайловская степь».