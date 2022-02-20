В Первомайске разыскивают 15-летнюю Наталию Беженар

Первомайским районным отделом полиции разыскивается Беженар Наталья Сергеевна 12.09.2006 г.р., которая в воскресенье, 20 февраля, утром ушла из дома в городе Первомайск и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Приметы: рост около 148 см, худощавого телосложения, волосы длинные темного цвета.

Была одета в черную куртку, джинсы черного цвета, черную шапку, кроссовки белого цвета. При себе у нее был черный рюкзак.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефону 068-314-29-49, 068-082-44-13, 102.

Напомним, в Вознесенском районе полиция разыскивает 17-летнего Письменного Дмитрия Александровича, ушедшего из дома 19 февраля.