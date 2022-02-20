В Николаеве столкнулись легковушка и мопед – водитель последнего госпитализирован

В воскресенье, 20 февраля, в Николаеве на пересечении улицы Генерала Карпенко и улицы Крылова Chevrolet Lacetti сбил мопедиста.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Chevrolet ехал по улице Генерала Карпенко со стороны проспекта Центрального и на перекрестке с улице Крылова столкнулся с мопедом, который двигался во встречном направлении.

Пострадавшего водителя мопеда увезла карета «скорой». Предварительный диагноз — перелом ноги.

Напомним, ранее в пригороде Николаева столкнулись ВАЗ и мопед. Тогда пострадал 16-летний подросток.